Oruk kebabı sofraların vazgeçilmezi

Kilis'te 20 yılı aşkın süredir kebap ustası, sofraların vazgeçilmez tescilli lezzetlerinden oruk kebabının yapımını ve püf noktalarını anlattı.

Çocukluğundan bu yana kebapçılık mesleğinin içinde olduğunu belirten Gençoğlu, oruk kebabının soğan, sarımsak, kuru nane ve ince bulgurdan yapıldığını söyledi. Kilis'te "simit" olarak bilinen ince bulgurun kebabın temel malzemelerinden biri olduğunu ifade eden Gençoğlu, kullanılan baharatların da lezzette önemli rol oynadığını kaydetti.

Oruk kebabının Kilisliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Gençoğlu, "Hem şiş kebap olarak hem de fırında tepsi kebabı şeklinde hazırlanabiliyor. Lezzetini veren en önemli unsurlar koyun eti kullanılması ve özel baharatlarıdır. Bir miktar yağlı olması gerekir. Ustalık ve etin iyi yoğrulması da çok önemlidir. Bazen kıvamı tutturulamadığında kebap dağılabiliyor" diye konuştu.

Gaziantep'te yapılan simit kebabıyla Kilis oruk kebabı arasında fark bulunduğunu belirten Gençoğlu, Gaziantep usulünde et oranının daha düşük, bulgur oranının ise daha yüksek olduğunu söyledi.

Oruk kebabını tadan vatandaşlar ise kebabın oldukça lezzetli olduğunu ifade ederek, Kilis mutfağının önemli tatlarından biri olduğunu dile getirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı