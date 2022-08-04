Kilis haberleri... Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis haberleri... Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor

Kilis haberine göre Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor Türkülere konu olan Kilis'in tarihi evlerindeki pencerelerin tahta darabaları (kepenk) bir asırdır kentin tarihi dokusuna da güzellik katıyor.

 - Güncelleme:

Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor

KİLİS - Türkülere konu olan Kilis'in tarihi evlerindeki pencerelerin tahta darabaları (kepenk) bir asırdır kentin tarihi dokusuna da güzellik katıyor.

Geçmişi yüz yıllara dayanan Kilis'te, taş yapı ile yapılan tarihi evlerin pencerelerine tahtadan darabaların olması kente gelen yerli ve yabancıların dikkatini çekiyor. Bir dönemler pencerelerden temiz hava girmesi ve güneş ışınlarının azaltılması amacıyla kullanılan perde görevini gören tahta darabalar, aynı zamanda hırsızlık olaylarına karşı da önlem amaçlı yapılıyordu. Günümüzde kimsenin kullanmadığı darabalar, Kilis'te bulunan tarihi binalarda yıllara meydan okuyor.

Tarihi evlerde bulunan darabalı evlerin büyük bölümü rast ere edilerek korunuyor. Kilis'te darabalı (Cumbalı) evlerde olarakta bilenen tarihi mekanların korunması isteniyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 1970'li yıllarda Kilis'teki gece kulüplerinde şarkı söylediği dönemlerde Kilis ve yöresine özgü olan "Evlerinin önü tahta daraba" türküsünü söyleyerek ününe ün katmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Kültür Sanat

Kilis Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title