KidZania İstanbul'dan 'Daha İyi Bir Dünya' temalı öykü yarışması

KidZania İstanbul ve Erbulak Evi'nin birlikte düzenlediği "Sen de Yaz" öykü yarışması başvuruları başladı.

KidZania İstanbul ve Erbulak Evi'nin birlikte düzenlediği "Sen de Yaz" öykü yarışması başvuruları başladı. 10-14 yaş arasındaki çocuklar, bu seneki teması 'Daha İyi Bir Dünya' olan yarışmaya hayallerindeki dünya modelini öyküleyerek başvurabilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen öykü yarışmasına 10-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabiliyor. Hayallerinde yer alan dünyayı yazıya dökerek yarışmaya katılacak genç yazarlar; yaşadıkları dünyaya, kurmayı düşledikleri bir alternatif dünya modeli anlatarak yarışmaya katılacak.

SEÇİLEN ÖYKÜLER, TOPLU BİR ÖYKÜ KİTABINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Özden İnal, Ömür Kurt, Göktuğ Canbaba, Aslı Perker, Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç, Varol Yaşaroğlu gibi Türkiye'de sanat alanında önemli isimlerin ve Kidzania yönetiminden Meral Molinas ve Ebru Timur'un yer aldığı yarışma seçici kurulu, gelen başvurular arasından finalist 20 öyküyü belirleyecek. Seçilen öyküler, Erbulak Kitap tarafından toplu bir öykü kitabı olarak basılacak. Bu öykü kitabı; internet siteleri, kitabevleri ve KidZania National Store'da satışa sunularak elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Yarışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yarışmaya katılacak öyküler; Word dosyası formatında, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı olarak, 800 ile 1200 sözcük arasında olacak şekilde yazılması gerekiyor. Yarışma kuralları için başvuru formu içinde yer alan yarışma şartnamesine KidZania internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023 Pazar günü olan yarışma, 03 Haziran 2023 tarihinde seçilen 20 öykünün açıklanması ile son bulacak. Sen de hayal dünyanın Erbulak Kitap tarafından basılacak bir kitap ile hayat bulmasını istiyorsan, son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023 olan yarışmanın başvuruları https://istanbul.kidzania.com/tr-tr/pages/sendeyaz adresinden yapılıyor."