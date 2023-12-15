Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 ton ağırlığındaki toprağın altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

İngiliz sihirbaz Steven Frayne, bilinen adıyla Dinamo, canlı yayında yaptığı tehlikeli gösteriyle izleyicilerin nefesini kesti. 1,8 metre derinliğindeki mezara uzanan Frayne'nin üzerine yaklaşık beş tonluk toprak döküldü ve yaklaşık üç dakika boyunca mezarda kaldı. Frayne, son beş yılının büyükannesinin kaybı nedeniyle zor geçtiğini ve bu olağanüstü gösteriyi yapmasının motivasyonunun büyükannesinin kaybı olduğunu belirtti.

Sihirbaz Dynamo, izleyicilerin nefesini kesen bir gösteride 1.8 metre derinliğindeki mezara gömülüp üzerine beş ton toprak döküldü. Üç dakika süren meydan okumadan sağ çıkarak şaşırttı. Dynamo, büyükannesini kaybetmenin acısıyla geçen beş yılda, ona duyduğu sevginin kendisini bu tehlikeli gösteri için motive ettiğini ifade etti. "Dynamo is Dead" adlı şovunu 2020'den bu yana ilk kez televizyona taşıdı

Dinamo, lakaplı İngiliz sihirbaz Steven Frayne'nin şuana kadar yaptığı en tehlikeli gösteri izleyicilerin nefesini kesti.

Canlı yayında, 1,8 metre derinliğindeki mezara uzanan Frayne'nin üzerine yaklaşık beş tonluk toprak döküldü.

Mezarın içinde yaklaşık yaklaşık üç dakika kalmayı başaran Frayne, toprağı deşip mezardan çıkmayı başardı.

Frayne, 2020 yılından itibarenbu yana ilk kez TV'ye çıktı. Yaptığı şovun programına ise'Dynamo is Dead' ismini verdi.

Gösteride Dynamo, kepçe tarafından kazılan 1.8 metrelik mezara uzanıyor. Daha sonra kepçe üzerine beş ton ağırlığında toprak döküyor.

Seyirciler, gösterinin sonucunu nefeslerini keserek bekledi.

2 dakika 50 saniye sonra Frayne, topraktan bir yol açarak mezardan nefes nefese ve yorgun bir şekilde çıkmayı başardı.

Doldurulduktan sonra zamanlayıcı, toprakta sürünerek tek kaçış yolunu bırakmaya başladı.

40 yaşındaki sihirbaz, biraz geçmişi hakkında konuştu ve büyükannesi Nan Nellie Walsh'i kaybetmenin hayatındaki en büyük acılardan biri olduğunu ve büyükannesinin kaybetmesinin kendisini bu olağanüstü gösteriyi yapması için motive ettiğini söyledi.

Büyükannesini kaybettiği için son beş yılının kabus gibi geçtiğini büyükannesinin hayatta kendisini koşulsuz seven tek kişi olduğunu söyleyen Frayne, ölüme meydana okuyan bu tehlikeli gösteriyi, toprağın altından sağ çıkmamayı göze alarak yaptığını söyledi.

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