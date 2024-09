Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Göç Yolu Projesi

Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Anadolu'nun kadim kültürünü, sosyal yaşamını ve güzelliklerini sanatla buluşturmak amacıyla başlatılan Sanatçı Yerleştirme Programı kapsamında "Göç Yolu Projesi" hazırlandı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yavuz, yaptığı açıklamada, müzenin kuruluş amaçları doğrultusunda köyden kente göç problemini gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda müze olarak her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Yavuz, "Bu etkinlikler kapsamında birçok sanatçıyı köyümüze getiriyor müzemizde ağırlıyoruz ve onların çalışmalarıyla şunu göstermek istiyoruz, isteyince her şey her yerde başarılabiliyor. Hatta Anadolu'da Anadolu'nun güzellikleriyle bunlar çok daha güçlü bir şekilde duyulabiliyor." dedi.

Müzedeki sanatsal faaliyetlerle her yıl ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Yavuz, "Geçen yıl ve bu yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu sayı gittikçe artıyor. Çünkü dalga dalga gönüllülerimiz de artıyor. İyilik İçin Sanat Derneğiyle gerçekleştirdiğimiz sanatçı ağırlama programında bu sene Büşra Aydagün Hanım'ı ağırladık. O da gençlerin köyde kalmamasını gündeme taşıyan Göç Yolu Projesi'ni gerçekleştirdi. İlk günden itibaren büyük bir beğeni toplamaya başladı. Bizler de tüm sanatseverleri, tarihseverleri ve kültür deneyimi yaşamak isteyenleri köyümüze ve Bayburt'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Büşra Aydagün de müzenin sanatçı yerleştirme programının konuk sanatçısı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eserleri ile köklere dönüşü, kırsal yaşamın güzelliğini, göç olgusu ile yaşanan kültürel mirastan kopuşu anlatmak istediğini ifade eden Aydagül, şunları kaydetti:

"Göç yolu kapsamında aynı zamanda bir yolluk da dediğimiz kilim örme tekniğiyle bir çalışma çıkardım. Burada yaşayan özellikle gençlerden topladığım kumaşlardan kilim ördüm. Sonrasında bu uzun kilim formunun iki ucunu birbirine bağlayarak yuvarlak bir döngü formu oluşturdum. Elde ettiğimiz bu form aslında köklere geri dönüş aynı zamanda özellikle gençlerin kırsaldan şehre göçüyle ilgili. Onlara bir geri dönüş hikayesi yaratıyor. O sarmal forma hem dışarıdan izleyiciyi izleten hem de izleyiciyi içerisine alan bir form."