Kemerhisar'da evin temelinde tarihi eser niteliğinde mimari parçalar çıktı

NİĞDE - Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'ndeki bir evin temelinde tarihi taşlar bulundu.

Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Hititler döneminde Tuwanuwa, Roma'da ise Tyana olarak tanınan Kemerhisar'da 2000 yılından bu yana sürdürülen bilimsel kazılarla birçok tarihi eser gün yüzüne çıkarılmış, belde halkının da desteği ile tarihi eser niteliği taşıyan mimari parçalar toplanarak bir araya getirilmiş. Antik Tyana kentine Bahçeli Kasabası'nda bulunan Roma Havuzu'ndan M.S. II-III. yüzyılda su taşınmasına yönelik oluşturulan kemerlerin büyük bir kısmı günümüze korunarak gelmiş olsa da yapının kayıp olan parçalarının bir araya getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yüzde 30'luk kısmının hala kayıp yada toprağın altında olduğu değerlendirilen mimari parçaların geçmişte evlerin temelinde kullanıldığı görüldü. Kemerhisar'da bulunan bir evin temelinde tarihi taşların kullanıldığı evin saman karışımı çamurdan yapılan sıvasının zamanla dökülmesi ile gün yüzüne çıktı. Sit alanı olan Cami Mahallesi Sırıklar Sokak'ta bulunan ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenilen bir evin temelinde kullanılan taşın oyma motifleri görenleri büyüledi.

Mahalle sakini tarihçi Ali Uzun, belde halkının duyarlılığı sayesinde kayıp olan parçaların önemli bir bölümünün toplandığını söyleyerek, "Bu bölge 1998'de sit alanı olarak ilan edildi. Daha önce İtalya'dan bir ekip, 10 yıldır da Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Doğanay tarafından titizlikle arkeolojik çalışmalar sürdürülüyor. Sadece kaza alanları değil burada örneğini gördüğümüz gibi bağda, bahçede ve genellikle ev temellerinde temel taşları, köşe taşları kullanılmış. Kabartmalı olanlar var. Hocamızın liderliğinde bu taşlar toplanıyor, beldemizin iki yerinde bu taşlardan sergileniyor. İnsanlar artık daha bilinçli ve vatandaş tarafından ilgili kurumlara bildirilip bunların toplatılmasında çaba gösteriyor. Bir tarihçi ve belde sakini olarak tarihi eser niteliği taşıyan eserleri bu şekilde görmek üzüyor. Buradaki taşlar özenle seçilip kayıt altına alınıyor. Kayıp olan yüzde 70'lik kısma ulaşıldı. Yüzde 30'u evlerin temellerinde, bahçe duvarlarında olsa da yer altında da kalmıştır, kalan kısma da zamanla ulaşılacağını düşünüyorum. Belde sakini ve tarihçi olarak bu eserleri böyle görmek üzüyor" ifadelerini kullandı.