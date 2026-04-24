Kemalpaşa'da 3. Boğa Güreşi Festivali heyecanı

Kemalpaşa Artvinliler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Boğa Güreşi Festivali, 3 Mayıs Pazar günü Akalan Arena'da gerçekleştirilecek. Ege Bölgesi'nde ilk kez Artvin usulü farklı kilo kategorilerinde yapılacak olan ve girişlerin ücretsiz olduğu organizasyonda çok sayıda boğa arenaya çıkacak.

Geleneksel coşkuyu ve rekabeti bir araya getiren festivalde, birbirinden iddialı boğalar kozlarını paylaşacak. Gücün ve doğallığın buluştuğu etkinlik alanı, gün boyu davul, zurna ve tulum sesleriyle şenlenecek. Güreşlerin yanı sıra yöresel ürünlerin satışı ve lezzetlerin tanıtımı gibi çeşitli etkinliklerin de yer alacağı organizasyon sabah saat 09.00'da başlayacak. Festivalin yapılacağı alanın fiziki şartları ve ulaşım imkanları da katılımcılar için hazır hale getirildi. Seyir zevkinin yüksek olduğu arenada, vatandaşların araç park sorunu yaşamaması için geniş alanlar ayrıldı. Ege Bölgesi'nde ilk defa Artvin usulü güreşlerin yapılacağını belirten Kemalpaşa Artvinliler Derneği Başkanı Ali Özgüç, "Festivalimizde yöresel ürünlerin satışı, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve halk oyunu eğlenceleri ile buluşuyoruz. Farklı kilo kategorilerinde gerçekleşecek güreşlerle gün boyu sürecek heyecana herkesi bekliyoruz" dedi.

Bölgenin en büyük arenasında gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Akalan Mahallesi Muhtarı Mesut Çaktuğ da "Akalan'a ulaşım çok kolay. Sınırsız otopark imkanı ve boğa güreşi arenasının seyir keyfi oldukça güzel. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

