Haberler

Kemalpaşa'da 3. Boğa Güreşi Festivali heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemalpaşa Artvinliler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Boğa Güreşi Festivali, 3 Mayıs Pazar günü Akalan Arena'da gerçekleştirilecek.

Kemalpaşa Artvinliler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Boğa Güreşi Festivali, 3 Mayıs Pazar günü Akalan Arena'da gerçekleştirilecek. Ege Bölgesi'nde ilk kez Artvin usulü farklı kilo kategorilerinde yapılacak olan ve girişlerin ücretsiz olduğu organizasyonda çok sayıda boğa arenaya çıkacak.

Geleneksel coşkuyu ve rekabeti bir araya getiren festivalde, birbirinden iddialı boğalar kozlarını paylaşacak. Gücün ve doğallığın buluştuğu etkinlik alanı, gün boyu davul, zurna ve tulum sesleriyle şenlenecek. Güreşlerin yanı sıra yöresel ürünlerin satışı ve lezzetlerin tanıtımı gibi çeşitli etkinliklerin de yer alacağı organizasyon sabah saat 09.00'da başlayacak. Festivalin yapılacağı alanın fiziki şartları ve ulaşım imkanları da katılımcılar için hazır hale getirildi. Seyir zevkinin yüksek olduğu arenada, vatandaşların araç park sorunu yaşamaması için geniş alanlar ayrıldı. Ege Bölgesi'nde ilk defa Artvin usulü güreşlerin yapılacağını belirten Kemalpaşa Artvinliler Derneği Başkanı Ali Özgüç, "Festivalimizde yöresel ürünlerin satışı, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve halk oyunu eğlenceleri ile buluşuyoruz. Farklı kilo kategorilerinde gerçekleşecek güreşlerle gün boyu sürecek heyecana herkesi bekliyoruz" dedi.

Bölgenin en büyük arenasında gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Akalan Mahallesi Muhtarı Mesut Çaktuğ da "Akalan'a ulaşım çok kolay. Sınırsız otopark imkanı ve boğa güreşi arenasının seyir keyfi oldukça güzel. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin tek tek açıkladı
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar