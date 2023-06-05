Kemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl 50'ncisini düzenlediği 'Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali' sona erdi. İki gün boyunca devam eden festivalde, birçok etkinlik ve gösteri gerçekleştirildi. Festivalde ayrıca 'En İyi Kiraz Üreticisi' ödülü de sahibini buldu.

Kemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl 50'ncisini düzenlediği 'Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali' sona erdi.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda iki gün boyunca devam eden festivalin ilk günü, Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Kemalpaşa Belediyesi Spor Birimi öğrencilerinin gösterileri ile başladı. Ardından Crt Rap, Buro-Late-Hilal ve Kemalpaşa için Çal Ekibi sahne alırken ilk gün, Cihan Çakan konseri ile son buldu. Sunuculuğunu Mustafa Karslıoğlu'nun üstlendiği etkinlik, yoğun yağışa rağmen kesintisiz devam etti. Festivalde gün boyu şişme oyun alanları, animasyon gösterileri, el sanatları, takı sergileri ve yerel üretici satış stantları ile vatandaşlar eğlendi.

Tolga ve Mafi Rap Grubu ve DJ Erbil Ellez'in sahne aldığı ikinci gün etkinliklerinde, gelenekselleşen 'En İyi Kiraz Üreticisi' ödülü sahibini buldu. Kadın üretici Leyla Çekin'in birinci olduğu yarışmada ilk dörde giren üreticilere ödüllerini, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı takdim etti. Festivalin akşam saatlerinde binlerce Kemalpaşalı alanı doldururken sevilen sanatçı Derya Uluğ, seslendirdiği şarkılar ile vatandaşlarla buluştu.

İki gün süren festivali değerlendiren Başkan Karakayalı, şunları söyledi:

"İlçemizin markalarından olan Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 50'ncisini büyük bir coşkuyla tamamladık. Festivalimiz eksiksizdi, ancak üreticilerimizin özellikle yağmur nedeniyle yaşadığı kayıp hepimizi üzdü. Bakanlığımızdan, çok narin bir meyve olan kirazı ve üreticilerimizi koruyacak çalışmaları gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Yerel yönetim olarak bu noktada üzerimize düşen ne varsa biz de yapmaya hazırız. Umuyorum ki kiraz, daha nice 50 yıl boyuncu bu ilçenin sembolü olmaya devam eder. Nice festivallerde buluşmak dileğiyle."