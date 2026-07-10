Eğin kınası ve mani atışması geleneği yaşatıldı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen şenlikte, Eğin kına geleneği canlandırıldı, mani atışmaları ve türkülerle kültürel miras yaşatıldı.
Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde şenlik kapsamında "Eğin Kınası ve Mani Atışması" programında, yöresel gelenekler yaşatıldı.
Kemaliye'de gerçekleştirilen etkinlikte, Eğin'e özgü kına geleneği canlandırılırken, katılımcılar karşılıklı mani atışmaları ve seslendirilen türkülerle kültürel mirası yaşama fırsatı buldu.
Programda, geçmişten günümüze aktarılan geleneklerin gelecek nesillere taşınmasının önemine dikkat çekildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı