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Erzincan'da bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı

Erzincan'da bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma ekiplerince tek başına bulunan dağ keçisi yavrusu, koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan dağ keçisi yavrusu, koruma altına alındı.

Ekipler, ilçenin Taşyolu mevkisinde yürüttükleri devriye sırasında tek başına bulunan dağ keçisi yavrusunu fark etti.

Çevrede anne dağ keçisine rastlanmaması üzerine koruma altına alınan yavru, jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma karakolunda bakım ve beslenmesi yapılan dağ keçisi yavrusu, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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