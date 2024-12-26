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Kemaliye'de Alternatif Turizm Buluşmaları Düzenlendi

Kemaliye'de Alternatif Turizm Buluşmaları Düzenlendi
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Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye'de, Sivas Divriği ve Malatya Arapgir ile birlikte turizm potansiyelinin artırılması amacıyla 'Alternatif Turizm Buluşmaları, Kemaliye Turizm Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda, bölgenin eşsiz turizm potansiyeli ve yapılacak işbirlikleri üzerinde duruldu.

Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye'de, sınır ilçeler Sivas Divriği ve Malatya Arapgir'in de turizm potansiyelinin artırılması amacıyla "Alternatif Turizm Buluşmaları, Kemaliye Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Valilik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Kemaliye Kaymakamlığı ile Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (KUDAKA) ilçedeki Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen çalıştayda, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci, burada yaptığı konuşmada, ilçenin, geçmişin köklü izlerini bugüne taşıdığını söyledi.

Tarihin ihtişamını doğanın dinginliğiyle harmanlayan ilçeye, turizmde yol haritası sunmak istediklerini ifade eden İzci, şöyle konuştu:

"Kemaliye, 1990'lı yıllardan itibaren turizm alanında attığı stratejik adımlarla Erzincan turizm vitrininde parlayan yıldız haline gelmiştir. Bugün düzenlenen bu çalıştay, ilçenin sadece turizm potansiyelini artırmak için bir adım değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik gücüne vurgu yapan bir vesiledir. Bölgesel işbirliğiyle 3 ilçenin (Kemaliye, Sivas Divriği ve Malatya Arapgir ) bir arada ele alınması, yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kültürel mirasımızın sürdürülebilir şekilde korunmasına da katkı sağlayacaktır. Kamu ve özel sektörün koordinasyonunda gerçekleştirilecek stratejik planlar, bölgenin eşsiz potansiyelini daha etkin şekilde tanıtacaktır."

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise ilçedeki turizm heyecanının diri tutulması gerektiğini belirterek, tarihte marka olan ilçeyi daha iyi noktaya taşımaları gerektiğini anlattı.

Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk de ilçenin güçlü turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, "Farklı tarihi dokuları, geleneksel yaşam biçimleri ve doğal güzellikleriyle birbirlerini tamamlayan güçlü turizm potansiyeline sahibiz. Hep birlikte yapacağımız işbirlikleri ve geliştireceğimiz projelerle bu potansiyeli daha da yukarılara taşıyabiliriz." dedi.

Çalıştaya, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Sivas Divriği Kaymakamı Resul Tutay, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, Malatya Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu ile Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, akademisyenler, STK temsilcileri, birim amirleri ve bölge esnafı katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
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