Kdz. Ereğli'de Sevgi, Barış, Dostluk Ödülleri sahiplerini buldu

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde verilecek ödüllerin sahiplerini açıkladı. Zonguldaklı Madenciler, Arif Sağ ve Belediye Paravolley Takımı ile Para-Yelken Takımı ödüle layık görüldü.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 6-9 Temmuz'da yapılacak '23. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde verilecek Sevgi, Barış, Dostluk Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Halil Posbıyık, Festival Yürütme Kurulu'nun ortak kararıyla Sevgi, Barış, Dostluk ödülünün bu yıl kimlere verileceğini açıkladı. Sevgi, Barış, Dostluk Ödülleri; Zonguldaklı Madenciler, Arif Sağ ve Belediye Paravolley Takımı ile Para-Yelken Takımı'na verilecek.

Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı ile Para-Yelken Takımı ödülünü 7 Temmuz Cuma akşamı saat 22.00'de, Madenciler 8 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de ve Arif Sağ ise 9 Temmuz Pazar akşamı saat 22.00'de ana sahnede alacak.