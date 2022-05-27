Kazakistan'da Farabi ve İkbal anıldı - Haberler

Kazakistan'ın Almatı şehrinde İslam aleminin ünlü düşünürleri Ebu Nasır Al Farabi ile Muhammed İkbal anısına uluslararası forum düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisi tarafından Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) iş birliğinde gerçekleştirilen foruma Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Comstech Genel Koordinatörü İkbal Choudhary, rektör Canseyit Tüymebayev, Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanı Yardımcısı Kuanış Yergaliyev, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Rayev'in yanı sıra Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden bilim insanları katıldı.

Forum kapsamında katılımcılar tarafından Farabi ve İkbal'in hayatı ve eserleri hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca Muhammed İkbal'in Azerbaycan Türkçesinde basılan "İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası" konulu kitabının tanıtımı yapıldı.

Kıdırali, "Farabi-İkbal" forumunu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İstanbul'daki 8.Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bilim ve teknoloji alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik önerisi üzerine düzenlediklerini söyledi.

Forum çerçevesinde "İkbal felsefesi: geçmiş, şimdi ve gelecek", "İkbal felsefesinin küresel etkisi" ve "21.yüzyılın ve teknolojinin çağrıları" başlıklı oturumlarda bilim insanlarının bu konulardaki araştırmalarına yer verileceğini kaydeden Kıdırali, "Forum aynı zamanda İslam aliminin iki büyük bilim adamı Farabi ile İkbal'in manevi devamlılığını ve dünya bilimine katkısını yeni bir düzeye çıkaracak ilk önemli olaydır." diye konuştu.

Gün boyu devam eden forum, Pakistanlı ressamların "İslam kaligrafisi" konulu sergisi ile sona erdi.