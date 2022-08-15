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Kayseri haber | Kayseri'de fotoğraf sergisi açıldı

Kayseri haber | Kayseri'de fotoğraf sergisi açıldı

Kayseri haber: Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler eserler Kayseri'de sanatseverlerle buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler eserler Kayseri'de sanatseverlerle buluştu.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Kayseri Kalesi'ndeki serginin açılışında, yarışmada bu yıl temanın "Çiftçi Varsa Hayat Var" olarak belirlendiğini aktardı.

Yarışmaya 606 kişinin 3 bin 997 eserle katıldığını belirten Hacıpaşaoğlu, dereceye giren 60 fotoğrafı tarihi Kayseri Kalesi'nde 2 gün sergileyeceklerini kaydetti.

Hacıpaşaoğlu, kentteki 2 alışveriş merkezinde de aynı sergiyi açacaklarını, eserlerin daha sonra Nevşehir'de sanatseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.

Serginin açılışına, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz, İŞKUR Kayseri İl Müdür Ayşe Ak, Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent Canatan, ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Kültür Sanat

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