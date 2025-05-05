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Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Öğle Kahvesi' Oyununu Trabzon'da Sahneledi

Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Öğle Kahvesi' Oyununu Trabzon'da Sahneledi
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Miro Gavran'ın yazdığı ve Elif Küçükkoyuncu'nun yönettiği 'Öğle Kahvesi' adlı oyun, 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Trabzon'da sanatseverlerle buluştu. Oyun, anne ile oğul arasındaki aile bağının var olma çabasını ele alıyor.

Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi" adlı oyunu, Trabzon'da sahnelendi.

Miro Gavran'ın yazdığı ve Elif Küçükkoyuncu'nun yönettiği oyun, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Trabzon Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Oyun, birbirinden farklı iki karakterin yıllar içerisinde değişen durumlar karşısında anne ile oğul arasındaki aile bağının var olma çabasını konu ediniyor.

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, sahnedeki performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat
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