Kayseri'nin bağ kültürü Melikgazi'de müze olarak yaşayacak

Kayseri'de Germir Mahallesi'nde bulunan tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı restore eden Melikgazi Belediyesi, Bağ Müzesi olarak işlevlendireceği yapının çalışmalarında sona geldi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirasına yapılan restorasyon çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Yapmış oldukları çalışmalarda yapının özgün mimarisini ve tarihi dokusunu korumaya dikkat ettiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin somut kültürel miraslarından olan konak, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırıyoruz. Germir Mahallesi'nde yer alan, her bir detayını ince ince düşünerek aslına uygun şekilde restore ettiğimiz Bağ Müzemiz, Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyor. Duvarları kesme taşlarla çevrili, içerisinde ahşap işlemelerin yer aldığı konak 19. yüzyıla ait bir yapı. Bahçe Köşkü de bitmek üzere. Konağın içerisinin tefrişatını, bölgenin tipik bağ evi konseptinde yaparak işlevlendireceğiz. Restorasyon sürecimiz tamamlandığında Tarihi Bakkaloğlu Konağı manevi atmosferiyle birlikte aynı zamanda kültürel bir değer olarak vatandaşlarımızla buluşacak."