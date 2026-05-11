Haberler

Kayseri'de öğretmenlerin hazırladığı "yarın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de tiyatroseverler, 16 öğretmenin sahne aldığı 'yarın' isimli oyunu izleme fırsatı buldu. Okullardaki şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla sahnelenen eser, öğretmen Yusuf Balaban tarafından yazıldı ve özel eğitim öğrencileriyle birlikte 30 kişilik bir kadro oluşturularak sergilendi.

Kayseri'de tiyatroya gönül veren 16 öğretmenin oynadığı "yarın" isimli tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde öğretmen Yusuf Balaban'ın kaleme aldığı Anatolia Öğretmen Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı oyun izleyiciyle buluştu.

Okullardaki şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hazırlanan oyunda sahnede öğretmenlere çocukları da eşlik etti.

Topluluğun yönetmeni özel eğitim öğretmeni Yusuf Balaban, oyun öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için oyunu sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"16 kişilik bir ekibimiz var. Bu oyunda özel arkadaşlarımızın çocuklarını da oyuna dahil ettik ve 30 kişilik bir ekip olduk. Oyunun senaryosu bana ait, yazıp yönettim. Farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık. Daha önce başkalarının yazdığı oyunu oynadık. İlk defa bize ait bir oyunu oynayacağımız için çok heyecanlıyız."

Kaynak: AA / Murat Asil
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı