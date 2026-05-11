Kayseri'de öğretmenlerin hazırladığı "yarın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kayseri'de tiyatroya gönül veren 16 öğretmenin oynadığı "yarın" isimli tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde öğretmen Yusuf Balaban'ın kaleme aldığı Anatolia Öğretmen Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı oyun izleyiciyle buluştu.

Okullardaki şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hazırlanan oyunda sahnede öğretmenlere çocukları da eşlik etti.

Topluluğun yönetmeni özel eğitim öğretmeni Yusuf Balaban, oyun öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için oyunu sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"16 kişilik bir ekibimiz var. Bu oyunda özel arkadaşlarımızın çocuklarını da oyuna dahil ettik ve 30 kişilik bir ekip olduk. Oyunun senaryosu bana ait, yazıp yönettim. Farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık. Daha önce başkalarının yazdığı oyunu oynadık. İlk defa bize ait bir oyunu oynayacağımız için çok heyecanlıyız."