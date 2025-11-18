Haberler

KAYMEK Kursiyerlerinden Resim Sergisi Ziyareti

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Kent Atölyesi Resim Sanat Eğitimi kursiyerleri, Bir Fırça Bir Düş Sergisi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kursiyerler, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde açılan resim sergisini gezdi.

Sergi, ziyaretçilere hayal gücü ve estetiğin iç içe geçtiği bir atmosfer sundu.

Sanatseverlerin beğenisini toplayan sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren galeride ziyaretçilerini 5 gün boyunca ağırladı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
