Anneler Günü'nde bisikletle şehir turu attılar

Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, aileler bisikletle şehir turu attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa eşi Necmiye Büyükkılıç ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm annelerin gününü kutladı.

Annelerin sevgisini bir güne sığdırmanın doğru olmadığını, her günün özel olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Anneler başımızın tacı. Anne denilince her şey biter. Onlar bizim varlık sebebimiz." dedi.

Necmiye Büyükkılıç da tüm annelerin gününü kutladı.

Etkinliğe katılan Gül Çepken de kızı ile bisiklet süreceğini ve diğer annelerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Fatma Gül ise dünyada en güzel şeyin annelik duygusu olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından meydandan hareket eden anne ve çocukları, bisikletle şehir turu attı.