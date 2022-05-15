Kaymakam ilçe esnafına 1300 kilometre ötedeki memleketi Şanlıurfa'yı gezdirdi - Haberler

Manisa'nın Köprübaşı Kaymakamı Ramazan Taşkın, görev yaptığı ilçenin esnafını memleketi Şanlıurfa'da kültür turunda ağırladı.

Kaymakam Taşkın, görev yaptığı ilçedeki esnafın yoğun isteği üzerine memleketi Şanlıurfa'ya kültür turu düzenledi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde heyeti gezdiren Taşkın, buradaki kutsal mekanlar hakkında katılımcılara adeta bir rehber gibi tek tek bilgi aktardı.

Kaymakam Taşkın, gazetecilere, Şanlıurfa'ya daha önce de görev yaptığı ilçedeki meclis üyeleri ve muhtarlarla geldiklerini anımsatarak, halk arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla ilçe sakinleriyle bu geziyi planladıklarını söyledi.

"Şehzadeler şehrinden peygamberler şehrine" sloganıyla gezi planlaması yaptıklarını ve Köprübaşı halkının Şanlıurfa'yı merak ettiğini anlatan Taşkın, şöyle devam etti:

"Şanlıurfalılar muhtarlarımızı çok güzel bir şekilde misafir ettiler, muhtarlarımız bunları sosyal medyada ve vatandaşla, esnafla paylaştı. Esnaflarımız da bunun üzerine Şanlıurfa'ya gelmek istediklerini yönünde talepte bulundu. Esnafımıza söz verdik, esnaf odamızla, kadın kooperatifi üyelerimizle bugün Şanlıurfa'ya geldik. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini misafirlerimizle beraber gezeceğiz."

Şanlıurfa'nın Hazreti İbrahim'in şehri olduğunu vurgulayan Taşkın, "Şanlıurfalılar misafirperver bir şekilde Manisa Köprübaşı'ndan gelen misafirlerini bağrına bastı. Hazreti İbrahim'in bir özelliği de halil olması, dost olması. Bu güzellik de Şanlıurfalılara geçmiş. Şanlıurfalılar 1300 kilometre öteden gelen Köprübaşılı hemşerilerimizi halil bir şekilde, dost bir şekilde ağırlıyorlar, ben bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum, onları da Köprübaşı'na bekliyoruz." diye konuştu.

Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Uysal da Kaymakam Ramazan Taşkın'a organizasyonu ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Köprübaşı esnafı olarak Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını anlatan Uysal, "Özellikle tarihi ve yemek kültürü bambaşka, biz gittiğimizde bunları Köprübaşı'ndaki esnafımıza ve halkımıza anlatacağız, onlarda buraya gelmek için sabırsızlanacaklar." dedi.

Manisa heyeti, iki gün süren gezide kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldu.