Kaunos Antik Kenti'nde Kilise ve Sağlık Merkezi Bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kilise gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan alandaki 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve kutsal alanlar ile 1300 yıllık mozaikler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kazıların bu yıl ağırlıklı olarak yapıldığı arkaik sur içi manastır alanında, antik kentte çoğu ilk kez rastlanan malzeme ve yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, AA muhabirine, manastır bölgesindeki Geç Antik Çağ'a ait yapı kompleksinde 3 yıldır kazı yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır yapı kompleksinin odalarını boşaltmaya başladıklarını belirten Çörtük, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında arkaik sur içi manastır bölgesindeki kazılara bu yıl da devam ettik. Geçen yıl özellikle tıp alanında kullanılan aletleri gün yüzüne çıkardık. Bu sene tıp aletlerindeki artış dikkatimizi çekti. Bu kompleks yapının ilk evresi yani milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda bir sağlık merkezi, hastane olarak kullanıldığını ele geçirilen malzemelerle söyleyebiliriz." dedi.

Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon hastanelerinin kurulduğunu anlatan Çörtük, buraların sonradan halkın da tedavi gördüğü hastaneler haline geldiğini ifade etti.

"Kompleksi Türkler de kullanmış"

Limana yakınlığının yanı sıra bir avlu ve etrafında odalardan oluşan plan sergileyen kompleksin benzer örneklerinden dolayı Roma dönemi hastanesi olduğunu dile getiren Çörtük, şöyle konuştu:

"Manastır alanında Hristiyanlık dönemine yönelik çalışmalar yürüttük. Kompleksin üst kotunda yer alan bir yapı vardı, bu sene o yapının tamamını açtık ve çok güzel bir kilise çıktı. Her şeyiyle korunmuş vaziyette. 3. yüzyıldaki hastane işlevini Hristiyanlık döneminde bir dinsel merkeze çevirdikleri bu kiliseyle artık netleşti. Bunun da tarihi milattan sonra 6'ncı yüzyıl. Bu sene yapının ilk evre kullanımına ve manastır kullanımına yoğunlaştık. Geçmiş dönemlerde ortaya çıkardığımız cami ve türbe olgusu da halen geçerliliğini koruyor."

Kompleksin Türk döneminde de kullanıldığını vurgulayan Çörtük, kazılarda Aydınoğulları Beyliği'ne ait bir sikke de bulduklarını ifade etti.

Doç. Dr. Ufuk Çörtük, milattan sonra 2. yüzyılda başlayan kullanım evresinin 14. yüzyıla kadar 4-5 farklı evrede sürdüğünü sözlerine ekledi.