Üniversite öğrencileri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Çivisiz Cami'ye hayran kaldı

Üniversite öğrencileri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Çivisiz Cami'ye hayran kaldı
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mahmut Bey Camii'nde teknik gezi düzenledi. Öğrenciler, caminin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve halk arasında 'Çivisiz Cami' olarak bilinen Mahmut Bey Camii'ni inceledi.

Kastamonu Valiliği himayelerinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar neticesinde, 2023 yılında, "Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" kategorisinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Mahmut Bey Camii'ne Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından teknik gezi düzenlendi. Üniversite öğrencileri, caminin bulunduğu bölgede Kastamonu Müze Müdürlüğü koordinesinde, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anar Azizsoy'un akademik danışmanlığında kazı çalışmalarının sürdüğü alanda Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Hikmet Haberal koordinasyonunda öğrenciler incelemelerde bulundu. Öğrencilere Haberal tarafından, cami ve kazı çalışmaları yapılan hamam hakkında bilgi verildi.

"Şehre çok yakın olmasına rağmen Mahmutbey Camii'ne ilk kez geliyorum"

Camiyi herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melike Bektaş, "Caminin etkileyici bir görseli var. Tavanları, süs işlemeleri, renkleri çok ilginç. Aslında şehre çok yakın bir yer ama ilk defa geliyorum. O da Hikmet Haberal hocamız sayesinde oldu. Buranın tarihinin çok eski olduğunu öğrendim" dedi.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Sedef Karaca ise, "Çok mutluyuz, çok değerler gördük. Kasaba köyündeki Mahmutbey Camii'nde bulunuyoruz. Hocalarımız sayesinde gelip bu tarihi yapıyı görme imkanı bulduk. Caminin detayları ve çivi kullanılmadan yapılmış olması ilginç" diye konuştu.

Düzenledikleri geziyle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal da, "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencilerimizle birlikte bugün Kasaba köyündeki Mahmutbey Camii'ne geldik. Burada caminin tarihçesinden kültürel değerlerinden bahsettik. Caminin en önemli özelliği ise Candaroğulları Beyliği döneminde yapılmış olmasıdır, 1366 yılında inşa edilmiştir. Bu cami, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldı. Akabinde Mahmutbey Camii, Kastamonu'nun en önemli turizmi destinasyonlarından birisi haline gelmiştir" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
