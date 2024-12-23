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Kastabala Antik Kenti'nde Yeni Kült Alanı Keşfedildi

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Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, açık hava kült alanı ve heykel kaidesi ile sarnıçlar bulundu. 2.700 yıl geçmişe sahip kentin, tarihi ve dini önemine dair yeni bulgular ortaya çıktı.

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, içerisinde heykel kaidesi ve sarnıç olan açık hava kült alanı ortaya çıkarıldı.

Tarihi 2 bin 700 yıl geçmişe uzanan antik kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğindeki arkeolojik çalışmalar devam etti.

OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekibin yürüttüğü kazılar, geçen yıl Arkaik Dönem'e ait tapınak kalıntılarının bulunduğu alanın çevresinde yoğunlaştı.

Demir, gazetecilere, Kastabala Antik Kenti'nin bölgenin en eski "kutsal kenti" olduğunu söyledi.

Sürdürülen kazılarda önemli bulgulara rastladıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Kazılarda, tapınaktan daha eski olan açık hava kült alanı tespit edildi. Bu alan, tapınağın altında ve yanında yer alıyor. Açık hava kült alanında 1 heykel kaidesi ve 2 adet sarnıç bulundu. Bu alan geçmişte taş kesim alanı olarak kullanılmış. Burada kesilen taşlar, tapınağın yapımında kullanılmış."

Demir, antik kentte ortaya çıkarılan milattan önce 5. yüzyıla ait yazıtlarda, yerli halk Luvilerin o dönemki tanrıçaları "Kubaba Pirwaşua"dan bahsedildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Pirwaşua'nın kelime kökü olan 'Pirwa', kayalık alan ve kaya tapınağı anlamına geliyor. Burada ortaya çıkardığımız kalıntılar, bulduğumuz yazıtlarla örtüşmektedir. Efsaneler ve gerçekliğin karışımı olan Kastabala Antik Kenti, birçok gizemi barındıran önemli bir arkeolojik alan olduğunu kanıtlamıştır. Bu yılki kazı çalışmalarında birçok veriye ve Anadolu tarihini değiştiren yeni bulgulara rastlandı."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da kazı çalışmalarında bölgede geçmişte "dini ritüellerin" yapıldığını gösteren verilere ulaşıldığını belirtti.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen Kastabala'nın, arkeolojik araştırmaların tamamlanmasının ardından kentin gözde turizm bölgesi olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Kültür Sanat
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