Haberler

Kaşık Sempozyumu 2025: Kültür, Toplum ve Sofralar Arasında

Kaşık Sempozyumu 2025: Kültür, Toplum ve Sofralar Arasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu'nun kültürel mirasını 'kaşık' simgesiyle ele alan sempozyum, gastronomi ve kültür alanındaki iş birliğini vurguladı.

Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Kaşık Sempozyumu 2025-Kaşığın İzinde: Kültür, Toplum ve Sofralar Arasında" Sempozyumu başladı.

Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları Komisyonu (TBGA) tarafından organize edilen sempozyum, Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Safranbolu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda Anadolu'nun kültürel mirası "kaşık" simgesi üzerinden disiplinler arası yaklaşımla ele alınıyor.

" Milletimizin geçmişten günümüze getirdiği değerler çok kıymetli"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılışta yaptığı konuşmada, kaşığın Türk kültürünün önemli öğelerinden biri olduğunu söyledi.

Sempozyumda sanatın, sevginin, estetiğin ve emeğin değer bulduğunu belirten Kırışık, "Kültürümüz binlerce yıldır süzüle süzüle, milletimizin değerleriyle işlene işlene, geliştirile geliştirile günümüze kadar gelmiştir. Milletimizin geçmişten günümüze getirdiği değerler çok kıymetli." dedi.

Kırışık, sempozyumda sergilenen örnek kaşıklara baktıklarında, sanatı, inceliği, zarafeti ve manayı gördüklerinde bambaşka bir dünyanın kapısına geldiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"En ufak bir eseri yaparken bile onun hem sağlam hem de güzel olmasına çok büyük önem veren milletimiz, kaşığa bile çok farklı anlamlar, değerler, sanat ve güzellikler yüklemiş. Kaşık Sempozyumu'nu kültürümüzün geliştirilmesinin ve korunmasının bir aşaması olarak kabul edelim. İnşallah bundan sonra bütün değerlerimizi geleceğe daha canlı, daha güçlü ve dünyaya örnek olacak şekilde geliştirmeye devam edelim."

TGBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Karabük Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin çıktısı olarak ve oradan ilham alınarak bu sempozyumun gerçekleştirildiğini belirtti.

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin'in mesajının okunduğu açılışta UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Sempozyum Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fahri Dağı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından araştırmacı Nur Başnur, "Kaşığın Arkeolojisi" isimli açılış sunumunu gerçekleştirdi.

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında oturumlar düzenlenecek, sempozyum sonuç raporu hazırlanacak ve sergi açılacak.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.