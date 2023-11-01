Kartallı Kazım'ın Vefatının 63. Yılında Anma Töreni

Kurtuluş Savaşı yıllarında Yahya Kaptan'a bağlı olarak Kuvayı Milliye örgütlenmesinde yer alan 'Kartallı Kazım' lakaplı İbrahim Göleber, vefatının 63. yılında mezarı başında anıldı.

Şair Nazım Hikmet'in 'Kuvayı Milliyeci Kartallı Kazım' olarak adlandırdığı İbrahim Göleber, Pendik Yayalar Mezarlığı'nda kabri başında gerçekleşen anmaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in temsilen; Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Cengiz Türkmen ve Bayram Ali Baştan, Göleber'in ailesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Belediye Meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

"BABAM, ATATÜRK'ÜN ASKERİYDİ"

Anma töreninde İbrahim Göleber'in yaşam öyküsünün okunmasının ardından, Kartallı Kazım'ın kızı Melek Kır bir konuşma gerçekleştirdi. Kır, "Babam Atatürk'ün askeriydi ve ne mutlu bizlere ki, Atatürk gibi bir lidere sahibiz. Babam vatanı için canını ortaya koydu. Her şeyi karşılık beklemeden yaptı. O, Atatürk'ün askeriydi. Ne mutlu bizlere ki Atatürk'ümüz var, cumhuriyetimiz var. Kartal Belediyesi'ne babamın emanetine sahip çıktığı için sonsuz teşekkür ediyorum."

Melek Kır'ın konuşmasının ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Kartal Belediyesi'nin Kartallı Kazım'ın hatırasını yaşatmaya devam edeceğini kaydetti. Anma töreninin devamında,dualar edildi, Kartallı Kazım'ın kabrine karanfiller bırakıldı.