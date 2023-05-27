Kartal Kitap Fuarı 2 Haziran'da başlıyor

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kartal Kitap Fuarı', 100'e yakın yayınevi, sanatsal oluşumlar ve sivil toplum kuruluşlarına ev sahipliği yapacak. Fuarda söyleşiler, kitap imza günleri, sahne performansları ve konserler yer alacak. Onur konuğu Gülten Dayıoğlu olacak.

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kartal Kitap Fuarı', 2 Haziran Cuma günü kapılarını açıyor. Fuar, 100'e yakın seçkin yayınevinin yanı sıra sanatsal oluşumlar ve sivil toplum kuruluşlarına da ev sahipliği yapacak.

3. Kartal Kitap Fuarı'nda bu yıl söyleşiler, kitap imza günleri, sahne performansları ve konserler yer alacak. 7 bin metrekare fuar alanında, her gün 11.00-22.00 saatleri arasında birbirinden farklı etkinlikler yer alacak. Kartal Kitap Fuarı'nda, bu yıl Nazım Hikmet ve Uğur Mumcu gibi edebiyat dünyasının değerli isimleri adına da etkinlikler yapılacak.

Kitap ve edebiyatseverlerin yazarlarla buluştuğu 'Kartal Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu, çocuk ve gençlik yazılarının saygın isimlerinden Gülten Dayıoğlu olacak. Edebiyat dünyasının usta yazarlarından Gülten Dayıoğlu, 3 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de okuyucularıyla buluşacak.

Fuarın katılımcı yazarları ve şairleri arasında; İnci Aral, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Latife Tekin, Mine Söğüt, Faruk Duman, Altan Öymen, Onur Öymen, Emre Kongar, Mustafa Balbay, Banu Avar, Ercan Kesal, Nermin Yıldırım, Beşir Ayvazoğlu, Gürsel Korat, Tarık Tufan, Kaan Murat Yanık, Sinan Meydan, Hüsnü Arkan, Yaşar Seyman, Ayşe Yüksel, Zülal Kalkandelen, Menekşe Toprak, Türker Ertürk, Erol Mütercimler, Cemil Kılıç, Murat Ağırel, Timur Soykan, Aytunç Erkin, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Sedef Kabaş, Özcan Mutlu, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Biçer, Serkan Türk, Melih Yıldız, Sezgin Kaymaz, Barış İnce, Berna Durmaz, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Umay Umay, Nursel Duruel, Sadık Usta, Mehmet Fırat Pürselim, Fuat Sevimay, Sinan Akyüz, Kemal Varol, Sunay Akın, Adnan Özyalçıner, Necdet Neydim, Demet Ekmekçioğlu, Seray Şahinler, Gaye Boralıoğlu, Hasan Öztoprak, Ömür Kurt, Şermin Yaşar, Öner Ciravoğlu, Ayşe Övür, Doğu Yücel, Şükran Yücel, Elif Akpolat, Çiğdem Sezer, Pelin Özer, Gonca Özmen, Samet Karahasanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.

Kartal Kitap Fuarı 11 Haziran Pazar günü saat 20.30'da yapılacak Ali Altay konseri ile son bulacak.