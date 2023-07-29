Kartal Kaan'ın 'Aşkın Bam Teli' Şarkısı Yeniden Yayınlandı

1980 yılında perde açan 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' nın açılışını yaparak; 'Hisseli Harikalar Kumpanyası burası açıyor perdesini' diyerek, Türk müzikal tarihinde bir devrin perdesini aralayan Kartal Kaan sözleri ve müziği Oktay Yurdatapan'a ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan 'Aşkın Bam Teli' isimli single'ı ile müzikseverlerle buluştu. Baha Boduroğlu'nun son eseri olan şarkının yeni senfonik düzenlemesi geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Baha Boduroğlu'na ait.