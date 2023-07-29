Kartal Kaan'ın 'Aşkın Bam Teli' Şarkısı Yeniden Yayınlandı
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1980 yılında perde açan 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' nın açılışını yaparak; 'Hisseli Harikalar Kumpanyası burası açıyor perdesini' diyerek, Türk müzikal tarihinde bir devrin perdesini aralayan Kartal Kaan sözleri ve müziği Oktay Yurdatapan'a ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan 'Aşkın Bam Teli' isimli single'ı ile müzikseverlerle buluştu. Baha Boduroğlu'nun son eseri olan şarkının yeni senfonik düzenlemesi geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Baha Boduroğlu'na ait.
1980 yılında perde açan "Hisseli Harikalar Kumpanyası" nın açılışını yaparak; "Hisseli Harikalar Kumpanyası burası açıyor perdesini" diyerek, Türk müzikal tarihinde bir devrin perdesini aralayan Kartal Kaan sözleri ve müziği Oktay Yurdatapan'a ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan "Aşkın Bam Teli" isimli single'ı ile müzikseverlerle buluştu.
Baha Boduroğlu'nun Son Eseri
46 Yıl Sonra Yeniden
"Aşkın Bam Teli" ne Senfonik Düzenleme
Kartal Kaan'ın, ilk olarak 1977 yılında yayınlanan "Meyhanenin Kanunu & Aşkın Bam Teli" isimli 45'liğinde seslendirdiği "Aşkın Bam Teli" isimli şarkısının yeni senfonik düzenlemesi geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Baha Boduroğlu'na ait.
Senfonik çalışma Boduroğlu'nun, son eseri olma özelliği taşıyor.