Kartal Belediyesi'nden Sabahattin Ali'ye anlamlı tiyatro oyunu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde 'Sabahattin Ali' adlı oyun sahnelendi. Oyun, seyirciden büyük ilgi ve beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Kasım ayı kültür - sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde ' Sabahattin Ali' adlı oyun sahnelendi. Başta Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf olmak üzere yazdığı pek çok başucu kitabının yanı sıra bazıları bestelenmiş pek çok şiirin de yazarı olan Sabahattin Ali, Kartal'da anlamlı bir tiyatro oyunu ile hatırlandı.

Yeditepe İstanbul oyuncuları tarafından hazırlanan ve Erkan Çelikol'un yönettiği oyun, seyirciden uzun süre alkış aldı ve çok beğenildi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön'ün yanı sıra kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği oyunda salon tamamen doldu.

Oyuncular Bedirhan Malçok, Cihangir Köse, Kübra Bayraktar, Eren Akbulut ve Evren Karakayacı'nın oyunculukları ile göz doldurdukları ve dakikalarca alkışlandığı oyun seyirciden tam not aldı. Bilinen ilk 'faili meçhul' olarak kabul edilen yazar Sabahattin Ali'nin ölüme giden yolculuğunu ve son 2 gününü anlatan oyunda, yazar ile kamyoncu Ali Ertekin arasındaki diyaloglar öne çıktı. İkili arasındaki yolculuk sırasındaki konuşmalardan insan ilişkilerini, sınıf bilincini ve ideolojik çatışmaları da aktaran oyunun sona ermesinin ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Oyunculara günün anısına Kartal Heykelciği takdim eden Özgön, kısa bir konuşma yaparak Sabahattin Ali'nin doğum yeri olan Bulgaristan'ın Ardino (Eğridere) ilçesinin Kartal Belediyesi ile kardeş belediye olduğunu açıkladı ve o tarafa yolu düşenlere ziyaret etmelerini tavsiye etti.