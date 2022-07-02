Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü. Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü. Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor. 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor. Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı. AA / İsmail Kaplan - Kültür Sanat Toros Dağları Kars Kültür Sanat Haberler

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