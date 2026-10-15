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Kars'ta Azerbaycan Sanat Haftası'nda halk konseri ve milli kıyafet defilesi yapıldı

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Kars'ta Azerbaycan Sanat Haftası'nda halk konseri ve milli kıyafet defilesi yapıldı
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Kars'ta Azerbaycan Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında halk konseri ve milli kıyafet defilesi düzenlendi. Etkinlikte Azerbaycanlı sanatçılar Gülyanag Memmedova, İlkin Dövletov ve Elgün Guliyev sahne aldı; ardından Azerbaycan'ın geleneksel milli kıyafetleri tanıtıldı.

Kars'ta Azerbaycan Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında, halk konseri ve milli kıyafet defilesi düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Azerbaycan sanatçıları Gülyanag Memmedova, İlkin Dövletov ve Elgün Guliyev sahne aldı.

Konserin ardından Azerbaycan'ın geleneksel milli kıyafetlerinin sergilendiği defile gerçekleştirildi.

Programa, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, Azerbaycanlı öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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