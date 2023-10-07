Kars'ta 2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali Devam Ediyor
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Kars Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu'nun sahne almasıyla devam etti. Festival, Kars Kalesi'nin eteklerindeki Bedesten bölgesinde düzenleniyor ve çeşitli etkinliklerle 10 Ekim'e kadar sürecek.
Kars'ta "2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali"nde Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu sahne aldı.
Kars Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla Kars Kalesi'nin eteklerindeki Bedesten bölgesinde düzenlenen festival konserle devam etti.
Yoğun ilgi gösterilen konseri izleyen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, seyircilerle halay çekti.
Vali Polat, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Festival, 10 Ekim'e kadar Bedesten bölgesinde çeşitli etkinliklerle sürecek.