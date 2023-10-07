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Kars'ta 2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali Devam Ediyor

Kars Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu'nun sahne almasıyla devam etti. Festival, Kars Kalesi'nin eteklerindeki Bedesten bölgesinde düzenleniyor ve çeşitli etkinliklerle 10 Ekim'e kadar sürecek.