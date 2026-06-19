Haberler

Başkan Arslan'dan "Çırak" dizisi setine ziyaret

Başkan Arslan'dan 'Çırak' dizisi setine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, Kars'ta çekimleri süren 'Çırak' dizisinin setini ziyaret ederek oyuncu Ozan Akbaba ve ekiple bir araya geldi. Ziyarette Kars'ın doğal ve kültürel zenginliklerinin dizi sektörüne katkıları değerlendirildi.

Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, çekimleri Kars'ta devam eden "Çırak" dizisinin 2'nci sezon setini ziyaret ederek Karslı oyuncu Ozan Akbaba ve dizi ekibiyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Kars'ın doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve kültürel zenginlikleriyle film ve dizi sektörüne sunduğu imkanlar değerlendirildi. Kars'ın sahip olduğu potansiyelin, televizyon ve sinema projeleri sayesinde daha geniş kitlelere tanıtıldığına dikkat çekildi.

İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, şehrin tanıtımına katkı sağlayan projelerin önemine vurgu yaparak, başta Ozan Akbaba olmak üzere dizi ekibine teşekkür etti. Arslan, "Çırak" dizisinin yeni sezonunda başarılar dileyerek, bu tür yapımların Kars'ın turizm, kültür ve marka değerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kars'ın sanata ve kültürel projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirten Arslan, film ve dizi sektörünün kentin tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

İlk transferi Süper Lig devinden
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı