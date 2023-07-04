Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla rap müziğin sevilen isimlerinden Semicenk konser verdi. Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama şenlikleri kapsamında çocuklar için oyun parkurları kuruldu ve konser programları gerçekleştirildi. Semicenk, konserini 'Tanrım Reva mı?' şarkısıyla sonlandırdı.