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Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla rap müziğin sevilen isimlerinden Semicenk konser verdi. Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama şenlikleri kapsamında çocuklar için oyun parkurları kuruldu ve konser programları gerçekleştirildi. Semicenk, konserini 'Tanrım Reva mı?' şarkısıyla sonlandırdı.

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla rap müziğin sevilen isimlerinden Semicenk konser verdi.

Kutlama şenlikleri kapsamında Kordon'da bulunan alana çocuklar için oyun parkurları kuran Karamürsel Belediyesi, konser programları gerçekleştirdi.

Karamürsel'de olmaktan ve konser vermekten büyük keyif duyduğunu belirten Semicenk, konserini "Tanrım Reva mı?" şarkısını söyleyerek sonlandırdı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Kültür Sanat

Semicenk Kültür Sanat Haberler

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