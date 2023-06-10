Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinin yıl sonu çalışmaları sergilendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin yıl sonu çalışmaları sergilendi. Hatuniye Medresesi'nde düzenlenen sergide öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan tezhip, halı, ebru, temel sanat ve desen çalışmalarından oluşan 60 eser sergilendi.