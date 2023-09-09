Karaman'ın yöresel lezzeti Şebit Pilavı'na coğrafi işaret tescili

Karaman'ın yöresel lezzeti olan Şebit Pilavı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almıştır. Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şebit Pilavı'nın Karaman mutfağında önemli bir yere sahip olduğu ve uzun yıllardır özel günlerde misafirlere ikram edildiği belirtilmiştir. Bu tescille birlikte Karaman'da coğrafi işaret belgesi alan ürün sayısı 11'e yükselmiştir.

Karaman'ın yöresel lezzeti "Şebit Pilavı"na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaman'a özgü Şebit Pilavına coğrafi işaret tescili için yürütülen sürecin tamamlandığı, kurumunun bülteninde bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaman mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başvurusu gerçekleştirilen Karaman Şebit Pilavı Düğün, bayram, yağmur duası gibi özel günlerde uzun yıllardır üretilen ve misafirlere ikram edilmektedir. Daha önce İlimize has Divle Obruk Peyniri, Ekşikara Üzümü, Taşkale Halısı, Ermenek Helvası, Başyayla Karın Kaymağı, Kazımkarabekir Kabak Çekirdeği, Sarıveliler Yöresel Giysileri, Karaman Guymak Tatlısı ve Karaman Kırma Böreği ve İlisıra Dolması coğrafi işaret belgesi almıştı. Karaman Şebit Pilavının tescil edilmesi ile tescil belgesi alan ürün sayımız 11'e yükselmiştir."