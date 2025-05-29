Karaman'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Karaman'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği
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Karaman'da düzenlenen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği, yöresel lezzetlerin sergilendiği ve tanıtıldığı bir organizasyon oldu. Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin de katıldığı etkinlikte, Katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Karaman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği

KARAMAN - Karaman'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliğinde yöresel lezzetler sergilenerek tanıtıldı.

Karaman'da Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Karaman'a özgü yöresel yemekler ve tatlılar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte ilk olarak yöresel yemeklerden oluşan fotoğraf sergisi gezildi. Daha sonra tescilli ürünler ve yöresel yemekler sergilendi. Programa katılan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, katılımcılara çorba ikramında bulundu. Çiçekli, Karaman'ın binlerce yıllık köklü mutfak kültürüyle öne çıkan kadim bir şehir olduğunu belirterek, Türk Mutfağı Haftası'nın yöresel lezzetlerin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

"Bu sene de dolu dolu bir etkinlik yaptık"

Gastronomi Derneği Kadın Kolları Başkanı Behiye Küçüker, "Geçen sene de bu etkinlikten yapmıştık. Bu sene de dolu dolu bir etkinlik yaptık. Birçok yöresel ve tescillenen lezzetimizi sergiledik. Çok beğeni aldık bu da bizi çok mutlu etti. Katılım çok güzeldi" dedi.

Etkinliğin sonunda hazırlanan yöresel yemekler, katılımcılara ikram edildi, halk oyunları gösterisi yapıldı ve hediye takdimi yapıldı. Etkinliğe, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, il protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Kültür Sanat
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