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Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Karaman'da düzenlenen 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri'nde İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından konser verildi. Kutlamalar, Türkçenin resmi dil olarak kabul edilişinin 748. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştiriliyor.

Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca konser düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla, 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 748. yıl dönümü, törenlerle kutlanıyor.

Kutlamaların ikinci gününde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca konser verildi.

Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programda, topluluk solistlerinden Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç ve İrem Sağer, "Kadınım", "Olmaz Böyle Şey", "Mor Menekşe" gibi birçok şarkı seslendirdi.

Dinleyiciler, alkışlarla ritim tutarak şarkılara eşlik etti.

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Kültür Sanat
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