Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı. Şenlik kapsamında yürüyüş düzenlendi ve konuşmalar yapıldı. Şenlikte atlı okçuluk ve güreş gösterileri de gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gerçekleştirilen 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı.

Şenlik kapsamında, ilçe merkezinden Karakeçili Stadı'na kadar Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmada, Allah'ın bu coğrafyada, aziz ve Yüce Türk milletini, dünyaya nizam versin diye yarattığına inandıklarını söyledi.

Öksüz Türklüklerini hiçbir şeye değişmeyeceklerini dile getiren Makas, şöyle konuştu:

"Bir yerde Türk var ise gerisi teferruattır. Bunu herkes böyle bilsin. 16 Türk bayrağı ve 17. olan ulu sancağımız, hep 'insanı yaşat ki devlet yaşasın', insan ve vatandaş odaklılık üzerine devletler kurmuş. Bizim gönlümüze kimseler sınır çizemez. Bu 16 devlet, aslında 17. ile tek devlettir. Biz fetih kültürü üzerine kurulu bir milletiz. Bizler Batı gibi sömürücü ve işgal etmeye, almaya değil, hep vermeye, ilah-ı kelimetullahı yaymak üzerine atımızla kıtalar yürümüşüz. Tarih ve hatalar tekerrür etmesin diye 'Türk'üm' demekten kimse çekince duymasın. Biz Türk oğlu Türk'üz. Cumhurbaşkanımızın ve onun yol arkadaşı Devlet Bahçeli ve diğer büyüklerimizin hemhal olmasıyla 'dünya 5'ten büyük' diyebilen, özüne dönen ve o sömürücü kurulu düzene 'one minute' çekebilen bir milletin evlatlarıyız."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da ağustos ayının Türk milletinin zafer ayı olarak bilindiğini ifade etti.

Karakaya, "1071'de Anadolu'yu yurt edindik. Osmanlı ile birlikte 600 sene dünyaya hükmettik. Bunların özünde, temelinde Karakeçililer hep olmuştur. 24 Oğuz boyundan Kayı boyunun önemli bir aşireti Karakeçililer her zaman bu ülkenin mukaddeslerinin korunmasında, yayılmasında her zaman bir güç, ateş olmuşladır ve öne atılmışlardı. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Kaymakam Ali Can Uludağ ise şenliğin 29'uncusunu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarına dikkati çekerek, Karakeçili şenliğinin en önemli yanının öze dönüş olduğunu aktardı.

Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir de geçmişini bilmeyenin, bugününü anlamayanın yarınına yön veremeyeceğini belirterek, dünya durdukça bu şenliğin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar ile Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı" gösterisi törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Atlı okçuluk ve güreş, öğrencilerin okçuluk gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, kurulan çadırlar gezildi ve davetlilere etli pilav ile ayran ikram edildi.

Programa, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Şenlikte akşam da sanatçılar Neslihan Yılmaz ve Ali Kınık konser verecek.