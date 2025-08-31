Karacasu'da Geleneksel Dedebağ Keşkek Hayrı Düzenlendi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde asırlardır süregelen Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılanlara 5 ton keşkek ikram edildi. Organizasyon, Karacasu Belediyesi'nin önderliğinde gerçekleştirildi.
Karacasu Belediyesi'nin öncülüğünde Cuma Mahallesi sakinleri tarafından Dedebağ mevkisinde düzenlenen organizasyonda 1200 kilo et ve bin 200 kilo buğday kullanılarak keşkek hazırlandı.
Dev kazanlarda hazırlanan 5 ton keşkek burada katılımcılara ikram edildi.
Programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.
