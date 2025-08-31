Karacasu'da Geleneksel Dedebağ Keşkek Hayrı Düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde asırlardır süregelen Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılanlara 5 ton keşkek ikram edildi. Organizasyon, Karacasu Belediyesi'nin önderliğinde gerçekleştirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde asırlardır gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılan vatandaşlara, yaklaşık 5 ton keşkek ikram edildi.

Karacasu Belediyesi'nin öncülüğünde Cuma Mahallesi sakinleri tarafından Dedebağ mevkisinde düzenlenen organizasyonda 1200 kilo et ve bin 200 kilo buğday kullanılarak keşkek hazırlandı.

Dev kazanlarda hazırlanan 5 ton keşkek burada katılımcılara ikram edildi.

Programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Kültür Sanat
