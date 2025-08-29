Karacasu'da 36. Afrodisyas Festivali'nde Rekor Uzunlukta Pide Hazırlandı

Karacasu'da 36. Afrodisyas Festivali'nde Rekor Uzunlukta Pide Hazırlandı
Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 36. Afrodisyas Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'nde 13.20 metre uzunluğunda pide hazırlandı. Usta pideci Halil İbrahim Köse, kendi rekorunu kırarak bu lezzeti tanıttı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, bu yıl 36'ncısı düzenlenen Afrodisyas Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali kapsamında 13 metre 20 santimetre uzunluğunda pide hazırlandı.

Karacasu Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, ilçenin yöresel lezzeti ve patentli ürünü "Karacasu pidesi", festivalde usta eller tarafından tanıtıldı.

İlçede uzun yıllardır işletmecilik yapan pide ustası Halil İbrahim Köse, hazırladığı tahinli pideyle kendi rekorunu kırdığını ifade etti.

Geçen yılki festivalde 9 metre 18 santimetre uzunluğunda kıymalı pide ve 4,5 metre uzunluğunda tahinli pide yaptığını hatırlatan Köse, "Bunun sırrı, sevgi ve aşkla yapılıyor olması. Yaparken içine sevgimi katıyorum, işimi çok severek yapıyorum. Bugüne kadar Türkiye'de hatta dünyada bizim rekorumuzu kıran olmadı. Her sene biraz daha büyüterek kendi rekorumuzu kırıp, bu festivaller aracılığıyla ilçemizi pidesiyle dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Kültür Sanat
