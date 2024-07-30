Karabük'teki Baklabostan Tabiat Parkı Tatilcilerin İlgi Odağı

Karabük'teki Baklabostan Tabiat Parkı, şelalesi, orman denizi ve doğal bitki örtüsüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 7 yıl önce tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan'a gelenler, eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Kazdağı köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Bozulmamış tabiatıyla dikkati çeken 37 hektar alana sahip olan tabiat parkı, Baklabostan Deresi üzerinde yer alan yaklaşık 20 metrelik şelalesiyle insanları izlerken dinlendiriyor.