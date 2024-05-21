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Karabük'te Türk Mutfağı Haftası'nda Yazıköy keşkeği fırına verildi

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Karabük'te düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de yapılan etkinlikte, Yazıköy keşkeği fırına verildi. Keşkek 16 saat sonra törenle fırından çıkarılacak.

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kente özgü tatlardan "Yazıköy keşkeği" fırına verildi.

Valilik koordinasyonunda Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de yapılan ekinlikte, köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu ve protokol üyeleri, Yazıköy keşkeğini dualarla fırına verdi.

Keşkek 16 saat sonra törenle fırından çıkarılacak.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Safranbolu Yazıköy Karabük Kültür Sanat Güncel Haberler

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