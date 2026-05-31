Kanye West konseri İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı

Kanye West'in merakla beklenen İstanbul konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda rekor seyirciyle gerçekleşti. Konser, İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı.

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in İstanbul konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Dev bir kürenin üzerinde tüm şarkılarını seslendiren West'e, stadyumu dolduran on binlerce müziksever tek bir ağızdan eşlik etti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon; dev prodüksiyonlu sahne tasarımı, görsel şovları ve festival atmosferiyle İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı.

Kanye West (YE), Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendisini izlemeye gelen yaklaşık 120 bin kişi önünde performans sergileyerek dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine de imza atmış oldu. Dev organizasyon, küresel ölçekte en çok konuşulan müzik olayları arasında yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı