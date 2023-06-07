Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu için İzmir'de anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu olan Damcıoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kanto kraliçesine anma töreni

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlanacak

İZMİR - İzmir'de geçen pazartesi kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, geçen pazartesi akşamı İzmir'de hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 82 yaşındaki ünlü sanatçı için cenaze töreni öncesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende, Damcıoğlu'nun biyografisi okundu. Ardından kanto kraliçesinin yeğeni kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Törende ayrıca Damcıoğlu için hazırlanan sinevizyon gösterildi. Damcıoğlu, tören sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Hayatımdaki en cesur emekçi kadın"

Damcıoğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı yeğeni Yağmur Damcıoğlu, "Halam çok enerjik çok hayat dolu bir insandı. Seyirci ile şahsına özel farklı bir iletişimi vardı. Seyircinin arasına inerdi. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkandı, çok dakikti. Hatta onun için saniyetik diyebiliriz. Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Halam bir kurum sanatçısı değil, milyonların gönlünde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı. 2015 yılında oyunuma gelmiş, ellerimi tutarak 'Hayatın ne getireceği bilinmez ama umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demisti. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacıgım; bıraktığın miras ışık olacak" diyerek Damcıoğlu'nun sahnede kullandığı püsküllü şalı öpüp tabuta serdi.

" Türkiye'nin neşesiydi"

Anmaya eşi Neptün Soyer ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Türkiye'nin en güzel, en büyük sanatçılarından biri, Türkiye'nin neşesiydi. Türkiye'nin sevinç kaynağıdı. Onu gördüğü zaman herkesin içinde çiçekler açardı, yüzü gülerdi. Dolayısıyla çok büyük bir kayıp. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Tören, saygı geçişi ile sona erdi.

Damcıoğlu'nunrası denetime takılan isimlerdendi

1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyleyen ve ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendini tümüyle kantoya veren Damcıoğlu, Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu olmuştu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden olan sanatçı, çocuk yaşlarından bu yana tiyatro ile iç içeydi. Yaklaşık 10 yıldır İzmir Karşıyaka'da yaşayan Damcıoğlu'nun naaşı, Beşikçioğlu Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedilecek.