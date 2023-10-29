Kanberra Lego Show'da Lego Sergisi Büyük İlgi Çekti
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Avustralya'nın başkenti düzenlenen Kanberra Lego Show'da Lego sergisi büyük ilgi çekti. İki gün süren fuarda 150'den fazla katılımcı tarafından hazırlanan 250'den fazla eser sergilendi.
KANBERRA, 29 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti düzenlenen Kanberra Lego Show'da Lego sergisi büyük ilgi çekti.
İki gün süren fuarda 150'den fazla katılımcı tarafından hazırlanan 250'den fazla eser sergilendi.
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat