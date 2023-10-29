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Kanberra Lego Show'da Lego Sergisi Büyük İlgi Çekti

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Kültür Sanat Haberleri

Avustralya'nın başkenti düzenlenen Kanberra Lego Show'da Lego sergisi büyük ilgi çekti. İki gün süren fuarda 150'den fazla katılımcı tarafından hazırlanan 250'den fazla eser sergilendi.

KANBERRA, 29 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti düzenlenen Kanberra Lego Show'da Lego sergisi büyük ilgi çekti.

İki gün süren fuarda 150'den fazla katılımcı tarafından hazırlanan 250'den fazla eser sergilendi.

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Avustralya Kanberra 29 Ekim Lego Kültür Sanat Haberler

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