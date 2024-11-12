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Kanal D'nin Yeni Dönem Dizisi 'Annem Ankara' Tanıtım Fragmanı ile Merak Uyandırdı

Kanal D'nin Yeni Dönem Dizisi 'Annem Ankara' Tanıtım Fragmanı ile Merak Uyandırdı
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Kanal D'nin beklenen dizisi 'Annem Ankara', baba-oğul çatışmasını gözler önüne seren etkileyici bir tanıtım filmi yayınladı. Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan karakterinin babasıyla olan sitem dolu diyalogları, izleyicileri derinden etkileyecek.

KANAL D'nin merakla beklenen dönem dizisi Annem Ankara'dan yeni bir tanıtım filmi geldi. Yeni fragman, baba-oğul hesaplaşmasını gözler önüne serdi. Annem Ankara'da Hasan'ı oynayan Mehmet Günsür'ün babasına söylediği 'Oğullarıma babalık yapmak için gerçek bir babaya ihtiyacım vardı' sözlerine babanın verdiği 'Bir babanın oğulluğu baba olunca biter Hasan' yanıtı çarpıcı bir etki yarattı.

MEHMET GÜNSÜR SEYİRCİ KARŞISINDA

1990'lı yılların Ankara'sında geçen Annem Ankara'da Mehmet Günsür'lü ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yakında Kanal D'de ekrana gelecek dizinin fragmanında Hasan ile duyma sorunları yaşayan yaşlı babası arasında etkileyici bir diyalog yaşandı.

9 YAŞINDA YATILIYA VERDİNİZ

Hasan, babasına "Sen bize ne zaman babalık yaptın da şimdi bana hatırlatıyorsun. Sen ne vakit baba olduğunu hatırladın. Bizim bir aile olduğumuzu ne zaman hatırladın baba. Beni 9 yaşında yatılıya verdiniz. Mühendis çıkana kadar da arayıp sormadınız" sözleriyle sitem etti.

AİLE NE DEMEK?

Babası az duyduğu için sık sık sesini yükselten Hasan, "Ne biliyim aile ne demek. Bilmiyorum aile nasıl çalışır. Bizimkisi aile değil miydi? Sen o zaman neredeydin? Oğullarıma babalık yapmak için gerçek bir babaya ihtiyacım vardı demek ve baba maalesef sen orada yoktun" diyerek babasına yüklendi.

EVLATLIKTAN DEĞİL BABALIKTAN MESULSÜN

Babası da Hasan'a ders niteliğindeki şu cümlelerle yanıt verdi: Benim senden esirgediğimi sen çocuklarından esirgeme o zaman. Doğru bir baba nasıl oluyorsa göster biz de bilelim. Bir babanın oğulluğu baba olunca biter Hasan. Sen evlatlıktan değil babalıktan mesulsün.

BENİM ANNEM DİRENİŞTİ, MÜCADELEYDİ

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra aynı projede buluşturan Annem Ankara, Babalık nedir görmemiş Hasan ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

GENİŞ VE GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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