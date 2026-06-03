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Kamyon tiyatrosu Gümüşova ve Gölyaka'da çocuklarla buluştu

Kamyon tiyatrosu Gümüşova ve Gölyaka'da çocuklarla buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kamyon Tiyatrosu Projesi kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Masal Yolu' adlı çocuk oyunu, Düzce'nin Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde minik izleyicilerle buluştu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tiyatro sanatının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamyon Tiyatrosu Projesi kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Gümüşova ve Gölyaka'da minik izleyicilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamyon Tiyatrosu Projesi kapsamında, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde izleyiciyle buluştu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tiyatro sanatının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve çocukların kültürel etkinliklerle buluşturulması hedeflendi. Renkli sahneleri ve eğitici içeriğiyle dikkat çeken oyun, çocuklara keyifli anlar yaşatırken ailelerden de beğeni topladı. Kamyon Tiyatrosu Projesi kapsamında farklı bölgelerde düzenlenen etkinliklerle tiyatro sanatının çocuklarla buluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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