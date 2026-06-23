Muratpaşa'da 'Kainatın Kültür Atlası' sergisi açıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, farklı kültürlerden izler taşıyan eserlerin yer aldığı "Kainatın Kültür Atlası" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki kurslarda yapılan eserlerden oluşan sergi, Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide, Mısır ve Asya kültürlerinden esinlenerek hazırlanan kültürel semboller ile farklı materyaller kullanılarak tasarlanan kostümler dikkati çekti.

Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, kursların vatandaşlara yeni uğraş alanları kazandırdığını belirtti. Sanatın birleştirici gücünün, dostluk ve dayanışmayı da güçlendirdiğini aktaran Keleş, kültür sanat çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu da açılan 167 kursta 2 bin 874 kişiye çeşitli branşlarda eğitim verildiğini vurguladı.

Sergi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.