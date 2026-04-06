Kahta'da sanat ve çevre temalı sergi ilgi gördü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Resim Öğretmeni Rukiye Peyzo'nun solo sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kahta Fen Lisesi'nde görev yapan Peyzo'nun sergisinde; günlük yaşamdan insan figürleri, tarihi öğeler ve atık malzemeler üzerinden insanın doğa ve çevreyle ilişkisi ele alındı. Eserlerde psikoloji, insanın iç dünyası, yaşamın geçiciliği ve çevresel dönüşüm temaları ön plana çıktı.

Farklı teknik ve malzemelerin kullanıldığı sergide sanatçı, geçmiş ile günümüzü bir araya getirerek izleyicide farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Gündelik hayatta çoğu zaman göz ardı edilen detaylara dikkat çekmeyi amaçlayan eserler, insanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi yeniden sorgulatıyor.

Sergiye ile ilgili açıklamada bulunan Resim Öğretmeni Rukiye Peyzo, "Bu sergiyle Kahta'da sanatın görünürlüğünü artırmayı, bölgedeki kültürel hayata katkı sunmayı ve özellikle gençleri sanatla buluşturmayı amaçlıyorum. Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyorum ve bu alanda yeni bir soluk getirmek istiyorum" dedi.

Sergiyi ziyaret eden Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, "İlçemizde bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artması bizleri memnun ediyor. Sanatın özellikle gençler üzerindeki olumlu etkisi çok büyük. Bu anlamlı çalışmasından dolayı öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Serginin 10 Nisan'a kadar açık olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı