Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı 2,5 Milyon Ziyaretçiyle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenmeye başlanan "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" bu yıl 2,5 milyon ziyaretçiyle buluştu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanında 1 ay süren etkinlikler için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sosyal ve kültürel etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda da alışveriş yaparak kent esnafına katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, unutulmaz bir finalle sona erdi. 31 gün boyunca kesintisiz devam eden fuar, 7'den 70'e tüm yaş gruplarına hitap eden etkinlikleriyle milyonlarca vatandaşı bir araya getirdi. Çocuklar lunapark, oyun ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenirken, gençler konserlerde sevdikleri sanatçılarla buluştu, yetişkinler ise hem geçmişten izler buldu hem de yeni anılar biriktirdi.Resmi verilere göre fuar alanını 2,5 milyon kişi ziyaret etti. Yeme içmeden lunaparka, atölyelerden kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan fuar, Kahramanmaraşlılara renkli günler yaşattı." ifadelerine yer verildi.