Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı 2,5 Milyon Ziyaretçiyle Buluştu

Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı 2,5 Milyon Ziyaretçiyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 20 yıl aradan sonra düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 gün süren etkinliklerle 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Fuar, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle kent esnafına katkı sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenmeye başlanan "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" bu yıl 2,5 milyon ziyaretçiyle buluştu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanında 1 ay süren etkinlikler için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sosyal ve kültürel etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda da alışveriş yaparak kent esnafına katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, unutulmaz bir finalle sona erdi. 31 gün boyunca kesintisiz devam eden fuar, 7'den 70'e tüm yaş gruplarına hitap eden etkinlikleriyle milyonlarca vatandaşı bir araya getirdi. Çocuklar lunapark, oyun ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenirken, gençler konserlerde sevdikleri sanatçılarla buluştu, yetişkinler ise hem geçmişten izler buldu hem de yeni anılar biriktirdi.Resmi verilere göre fuar alanını 2,5 milyon kişi ziyaret etti. Yeme içmeden lunaparka, atölyelerden kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan fuar, Kahramanmaraşlılara renkli günler yaşattı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
CZN Burak'tan şaşırtan hamle! Burak Özçivit'in milyonluk aracını satın aldı

Ünlü oyuncuyla adı yan yana geldi, ödediği para dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasancan Kaya sessizliğini bozdu! İşte Konuşanlar'ın yeni adresi

Acun Ilıcalı'ya veda eden Hasancan Kaya yeni adresini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.